◇オープン戦西武10―6ソフトバンク（2026年3月1日宮崎アイビー）西武打線が昨季から生まれ変わった姿を披露している。序盤から打線がつながり、2戦連続の2桁安打で10点を奪って快勝。西口監督は「開幕まで取っといてほしいぐらい。（好調で）怖い。それだけみんなしっかりバットを振れている」とほくほく顔だった。ソフトバンク先発・東浜を相手に、初回1死から6連打。3者連続二塁打、4者連続タイムリーなどで一気に4