新たな桜の名所づくりに役立ててほしいと、公益財団法人「日本花の会」が天草市の公園を管理する団体などに「大漁桜」と「越の彼岸」の桜の苗木を贈りました。「日本花の会」の樹木医・今村順次さんによりますと、どちらもソメイヨシノに多い「テングス病」にかかりにくい品種で、花が大きいのが特徴だということです。