サッカー・明治安田J2・J3百年構想リーグ、ロアッソ熊本は1日、ホームのえがお健康スタジアムで大分トリニータと対戦し、3対1で快勝しました。ホームで負けなしのロアッソは1日、J2の大分トリニータを迎えました。前半終了間際のロアッソ、大分のキーパーが弾いたボールをベ・ジョンミン選手が押し込み先制します。さらに、後半開始2分。相手の裏に抜け出したのは、またも