◇薩摩おいどんリーグ2026トヨタ自動車7―3慶大（2026年3月1日平和リース球場）社会人野球のトヨタ自動車が1日、今季初実戦となる慶大戦に7―3で勝利した。「5番・一塁」でスタメン起用された三塚武蔵内野手（25）が同点の4回に勝ち越しの決勝3ラン。激しい内野の定位置争いを制するべく、持ち前の長打力でアピールに成功した。「自分のスイングをすることを心がけました。3球、変化球が続いていましたし、変化球が頭に