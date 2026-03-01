ボートレース福岡の「ニッカン・コム杯」は１日、予選２日目が行われた。酒井俊弘（４２＝福井）は１枠で登場した７Ｒ、コンマ１０のトップスタートから他を寄せ付けず逃げ切り快勝。初日４、５着の船出から反撃開始だ。「初日は情けないペラの形で行ってしまった」とその反省を生かし「金田（智博）君のアドバイスに、バルブとギアケースの調整」でいつもの強気な伸び系のスタイルに。「展示タイムが出ていたし、特訓から出て