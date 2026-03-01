ボートレース児島のＧ?「児島キングカップ開設７３周年記念競走」が２日、開幕する。末永和也（２７＝佐賀）が前検のエンジン抽選で引き当てたのは、２連率２７％の３６号機。特訓を終え「上野選手と足併せしたら、下がっていた。特訓では下がっている感じはしなかったけど、まだよく分かってない。いい感じはしなかった」と、機の上積みを求めてペラ調整に取りかかった。近況は５節中、４優出３Ｖと良績を残す。「絶好調で