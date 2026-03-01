ボートレース児島のＧ?「児島キングカップ開設７３周年記念競走」が２日、開幕する。中野次郎（４４＝東京）が手にしたのは、近況動き軽快な２９号機。特訓後は「回転を上げていかないといけない感じ。下がることはなくて、一緒くらいはあった。このエンジンはいいらしいので、期待している。しっかり合わせていきたい」と表情は明るい。前々節の多摩川ＧＩ関東地区選では優出２着と好リズム。好素性機を仕上げ、優勝争いに