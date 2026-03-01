【モデルプレス＝2026/03/01】俳優の木村拓哉が3月1日、都内で開催された「映画『教場 Requiem』大ヒット記念舞台挨拶」に出席。散歩中に声を掛けてくれる人の共通点を明かした。【写真】「教場」人気俳優が突如客降り 会場騒然◆「教場 Requiem」本作は、未来の警察官を育成する警察学校＝「教場」を舞台に、厳しい教官・風間公親（木村）と彼の教え子たちが織りなすドラマを描く。この日は風間と対峙することになる第205期生5人