普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「一騎当選」or「一騎当千」正しいのは？「選」と「千」は紛らわしいですよね。いったい「一騎当選」と「一騎当千」では、どちらが正しいでしょうか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてく