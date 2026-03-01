◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節川崎２―２水戸（ＰＫ４―２）（１日・Ｕ等々力）試合を視察した日本代表・森保一監督が取材に応じ、Ｗ杯のベースキャンプ地が米テネシー州ナッシュビルに決定したことに関し「練習場とホテルが選手にとって快適かつ集中してやれる、充実した時間を過ごせる環境を探すということで、協会のスタッフがいろんなところを見てくれた上で（決めた）」と選定理由を語った。指揮官自身も昨年１