◆報知新聞社後援東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝４２・１９５キロ）女子で引退レースに臨んだ日本歴代８位（２時間２０分３１秒）の細田あい（３９）＝エディオン＝は２時間２３分３９秒で日本勢トップの１０位だった。レース後は大粒の涙を流しながら「簡単に競技の結果を出していた人生ではなかった。でもそれがあったから強くなれた」とかみしめるように話した。今後については「陸上部