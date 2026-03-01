シンガーソングライターの橋川聖(40)の公式Xが1日に更新され、今月6日に予定していた公演を延期すると発表した。心疾患の急性症状により、喉の不調や半身の痺れなどがあるという。同Xで「アリーナライブ『橋川聖ARENALIVE2026/THEWRLIST』国立代々木競技場第二体育館公演につきまして、過日、心疾患の急性症状により、本人の喉の不調と半身の痺れがあり、医師及び、専門家と相談のうえ、大変心苦しくも、本公演を延期とし、振