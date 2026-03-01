TVアニメ『神の雫』の先行上映会イベントが2月28日午後5：55から東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われ、神咲雫役の亀梨和也、遠峰一青役の佐藤拓也、紫野原みやび役の内田真礼が登壇した。2009年のドラマ版で主人公を演じた亀梨が、16年の時を経てアニメでも同役を務めることになり、「不思議な縁」を語った。【動画】亀梨和也が主演！公開された『神の雫』PV原作は2004年から14年まで『モーニング』で連載された亜樹直、オ