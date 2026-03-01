ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエアで金メダルの村瀬心椛が、２８日放送の日本テレビ系「Ｇｏｉｎｇ！」に生出演。決勝の滑走で聞いていた音楽について明かした。普段から滑走中は音楽を聞いており、撮影のドローンの音も気にならないという。「今回メダルを取ったときは洋楽を聞いてたんですけど」と振り返り、選曲したのは英国アーティストのジョナス・ブルー「Ｒｉｓｅ（ｆｅａｔ．Ｊａｃｋ＆Ｊａｃｋ）」