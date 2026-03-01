ガンプラおたくで知られ、グラビアアイドル、コスプレイヤー、女優、タレントとして活躍する東雲うみさんが、「近代麻雀2026年4月号」（竹書房）の表紙＆巻頭グラビアを飾りました。【写真】メガネ＆Gカップ＆100センチヒップの東雲うみさん深紅の網タイツや黒のフェチ衣装で背徳グラビアNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』に続き、現在放送中のドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ）にも出演するなど、躍進