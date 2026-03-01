気象庁が1日に発表した全国の週間天気予報によりますと、北⽇本は、曇りや雪または⾬の降る⽇が多いということです。 【画像をみる】雪と雨はいつ・どこで降る？3月1日（日）～3月6日（金）の雪雨シミュレーション 東⽇本と⻄⽇本は、晴れる⽇もありますが、雲が広がりやすく⾬または雪の降る所がある見込みです。 沖縄・奄美は、雲が広がりやすく6Һ