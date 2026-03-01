わが子が大きくなって、新しい家庭を築く……それは親にとって幸せそのものでしょう。ところが思いもよらない提案を突然されたら驚いてしまうかもしれませんね。今回の投稿者さんは息子さんから「同居したい」と主張されて、驚いてしまったようです。『義母になる立場の者です。息子の結婚が決まりましたが「同居したい」と言い出して困っています』「不規則なシフトで大変だから、親の手助けが欲しい」と、同居を提案された投稿者