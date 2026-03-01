陸上自衛隊西部方面隊の創隊70周年記念式典が、熊本市の健軍駐屯地で行われ、鳥海誠司総監は長射程ミサイル配備について「誠実かつ丁寧に対応する」と挨拶しました。記念式典にはおよそ600人が出席しました。健軍駐屯地には、防衛省が３月末から長射程ミサイルの配備を始める計画です。西部方面隊の鳥海誠司総監は挨拶で、「新装備の導入など体制移行に向けた準備を進めている」とした上で、このように述べました。 西部方面総