「スピードクイーンメモリアル・プレミアムＧ１」（１日、鳴門）２号艇の鎌倉涼（３６）＝大阪・１００期・Ａ１＝が１周２Ｍで逆転の差しを決めて優勝。２代目スピード女王の座を手にした。昨年は女子プレミアムＧ１夏冬連覇を成し遂げたが、今回のＶで前人未到のプレミアムＧ１・３連覇を達成した。２着には１号艇で人気を背負った前田紗希（埼玉）。バックで鋭く伸びて猛追した遠藤エミ（滋賀）は３着に終わった。誰も勢い