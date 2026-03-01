Jリーグのヴィッセル神戸などで活躍した、熊本市出身の三原雅俊さんが、月謝0円のサッカースクールを始めると発表しました。対象は小学3年生以下で、熊本市と天草市の2つの拠点で今年4月の開校を目指していて、企業からの協賛をもとにスクールを運営していくということです。