「東京マラソン」（１日、東京都庁〜東京駅前）ＮＧＴ４８の喜多花恵が初マラソンに挑戦し、６時間２分１３秒で完走した。難病などで長期入院する子どもに付き添う家族の施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス」を支援する、チャリティランナーとして出場。レース前には「皆さんの声援を力に変えて、絶対に走り抜きます」と誓っていた。練習を重ねてきた成果を出し、粘り強く完走。ＳＮＳではファンから「走ってる姿素敵で