米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃に反対する抗議集会の参加者ら＝１日、米海軍横須賀基地ゲート前米国とイスラエルがイランに対して大規模な軍事攻撃を始めたことを巡り、横須賀市内で平和運動に取り組む市民団体「非核市民宣言運動・ヨコスカ」は１日、同市本町の米海軍横須賀基地ゲート前で抗議集会を開いた。言葉を発しないサイレント形式で行われ、集まった約６０人が「米国とイスラエルによるイラン先制攻撃に抗議