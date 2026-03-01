ボートレース尼崎の「ダイスポカップ」が２日、開幕する。末永由楽（３９＝岡山）は、昨年１１月以降の勝率が６・６２と２０２６年後期Ａ１復帰へ好ペース。今節手にした３１号機は前検、新ペラとなり「叩き切れてないので直線が悪かった。乗り心地は普通だった。ペラをしっかり叩いてからでないと、よく分からない」と立て直しが急がれる。ただ、前節は出足中心に動きはまずまずだっただけに、仕上げられれば上位争いは可能だ