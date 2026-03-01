ボートレース鳴門のプレミアムＧＩ「第２回スピードクイーンメモリアル」は１日、ベスト６による優勝戦が行われた。３対３の進入で始まったレースは、バックで１号艇・前田紗希と４号艇・遠藤エミのマッチレースとなったが、３番手から２Ｍ最内を鋭く差した鎌倉涼（３６＝大阪）が両者を逆転して優勝。昨年８月の浜名湖「レディースチャンピオン」、１２月の大村「クイーンズクライマックス」に続く、史上初の女子プレミアムＧＩ