俳優の中谷美紀さん（50）が2026年2月21日、自身のインスタグラムを更新。夫でビオラ奏者のティロ・フェヒナーさん（57）とのツーショットを披露した。ウィーン国立歌劇場の舞踏会へ中谷さんは、ウィーン国立歌劇場で行われた毎年恒例の舞踏会に出席した際の夫婦ショットを投稿。「舞踏会は朝5時まで続きますが、私たちは早々に徒歩で帰宅しました」とつづった。インスタグラムに投稿された写真で中谷さんは、白いジャケットにベス