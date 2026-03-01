秋田朝日放送 28日夜、三種町の国道で普通乗用車同士が衝突する事故があり、助手席に乗っていた８歳の女の子が死亡しました。 警察によりますと、28日午後１０時半ごろ、三種町川尻の国道７号で能代市方向に向かっていた普通乗用車が対向車線を走っていた普通乗用車と正面衝突しました。この事故で運転手の女性の娘で助手席に乗っていた能代市花園町の小澤華子さん（８）が、首などを強く打ち死亡しました。 運転手の５１