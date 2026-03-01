◆ リーグワン第１０節東京サントリーサンゴリアス５７―２４静岡ＢＲ（１日・ヤマハスタジアム）東京ＳＧは、静岡ＢＲを５７―２４で下し、３連勝を飾った。立ち上がりからバックス陣が躍動し、前半だけで６トライを決めるなどで圧倒。小野晃征ヘッドコーチ（３８）は「強いランナーが多いレヴズさんの勢いを止めて終われたことはポジティブに受け止めたい」と及第点をつけた。今季限りで引退を決めている元日本代表ＳＨ流