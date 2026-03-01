「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜（37）が1日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。プライベートショットを披露した。夫婦でイベントに登壇していたこの日は、加藤茶の83歳の誕生日。綾菜は「イベントありがとうございました」とつづり、プレートに「HappyBirthdayちーたん83」と記された大きなバースデーケーキを前に笑顔の夫婦ショットを投稿した。