NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年2月27日付で、アメリカが主導する有人月面探査計画「Artemis（アルテミス）」において、ミッションの内容変更とスケジュールの更新を発表しました。半世紀以上の時を経て再開される有人月面着陸はこれまでの予定から1年先送りされ、2028年の実施を目指すことになります。【▲ ケネディ宇宙センターの39B射点からVABへとロールバックされるArtemis II（アルテミスII）ミッションのSLS（Credit: N