3月2日と同3日に予定されていた「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」の4試合が、中東情勢の悪化を受けて延期された。 延期の対象となったのは、グループCのイラン代表vsシリア代表、イラク代表vsヨルダン代表、グループDのレバノン代表vsインド代表、カタール代表vsサウジアラビア代表の計4試合。いずれも中東のレバノンとカタールで開催が予定されていた。