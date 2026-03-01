ExWHYZが、新曲「GIVE YOU MY WORD」を3月18日に配信リリースする。 （関連：ExWHYZは“今しかない瞬間”を全力で駆け抜けるーー抜群の切れ味で3周年を締め括った『Year End Party』） 同楽曲は、ExWHYZが4月1日にリリースする3rdシングル『GIVE YOU MY WORD』より先行配信される表題曲。先行配信情報とあわせて、同楽曲の作詞作曲、編曲、プロデュースをパソコン音楽クラブが担当しているこ