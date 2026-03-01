今回、木だけで作るのは「電動キックボード！」「タイヤとか、ガタガタした時のサスペンションとかをどうするか？あとブレーキも」そこで、城島とシンタローがやってきたのは、名古屋港。「世界中から木材が集まる木材の港と呼ばれてる」「アラスカやアフリカから(木材が)運ばれて来てる」名古屋港にある老舗製材所・ヤトミ製材は、世界20カ国から輸入される木材を管理。そこで目にしたのは「これは“水中貯木"と言います」古来か