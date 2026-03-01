2026年1月、記録的な大雪に見舞われた札幌市。交通網が麻痺し、多くの旅行者が足止めを余儀なくされるなか、札幌の都市型水族館『AOAO SAPPORO』が、新千歳空港・丘珠空港の航空券を持つ方を対象とした“無料招待”を実施し、SNSを中心に大きな話題となりました。 この決断の裏側には、どのような想いがあったのか。『AOAO SAPPORO』のスタッフの皆さんの熱い想いを聞いてみました。吹雪のなかの決断。きっかけは「リアルタイムの