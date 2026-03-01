イランの最高指導者ハメネイ師が2月28日午前、攻撃により死亡しました。イランは現地時間3月1日から、40日間の国家服喪期間を開始すると宣言しました。イランのペゼシュキアン大統領、司法大臣と監督者評議会の法学者1人が国を率いています。米情報筋によると、イスラエルと米国は土曜日の、まさにイランの最高指導者ハメネイ師が側近と会議を行っていた際にイランへの攻撃を決行したとのことです。これに先だって、イスラエルの高