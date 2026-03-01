イラン当局の3月1日の情報によると、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）はイランの最高指導者ハメネイ師が殉職したとの声明を発表し、「犯人を厳罰に処する」と示しました。声明では「われわれは偉大な指導者を失い、深い哀悼の意を表する」と明らかにした上で、「イラン国民は必ずや犯人を厳罰に処し、比類なき苛烈さと容赦なき決断で、苦痛を伴う処罰を与える。イランは国内外の陰謀を断固として打ち砕き、侵略者を厳罰に処する