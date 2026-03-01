巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が1日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。引退を実感した瞬間や、フロント1年生としての新鮮な日々を明かした。この1カ月について「1月の30日から宮崎に入りまして。2月12日に先に沖縄に移動して。2月22日に東京に戻ってきました」と語った長野氏。「本