格闘家・朝倉未来（33＝JAPAN TOP TEAM）が1日に自身のYouTubeチャンネルを更新し「大きな挑戦をします」と宣言した。朝倉は「今回皆さんに報告がありまして。大きな挑戦をします」と宣言。そこで「シルクザリッチシャンプー」について「俺は一番初期の株主なんですよ」といい「この間社長と話していたときに“今年は勝負の年だということで、未来さんの力をぜひお借りしたい”と凄く言われまして」と会話を明かした。また「