試合中のリクエスト制度のリプレー検証について、日本野球機構（NPB）は1日、東京都のNPB事務局内に設置した映像センターの試験運用をスタートし、同日の中日―DeNA（バンテリンドームナゴヤ）で初適用された。八回表、1死一塁からDeNAの打者が一ゴロ併殺崩れで一塁セーフとなった判定に対し、中日の井上一樹監督がリクエスト。同センター内で現役の審判員が映像を確認し、判定は覆らなかった。牧田匡平審判員は「滞りなくでき