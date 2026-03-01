◇オープン戦ソフトバンク6―10西武（2026年3月1日宮崎アイビー）ソフトバンクのドラフト2位・稲川竜汰（22＝九州共立大）が、オープン戦初登板で完璧な東急を披露した。1回をわずか9球で3者凡退に抑えて2奪三振。直球は最速153キロをマークした右腕は「自分の強みの真っすぐはプロ相手にも通用した」と笑顔で振り返った。6―10の9回にマウンドへ。先頭・茶野を三邪飛に抑え、金子、村田を連続三振。真上から投げ下ろ