演歌歌手北山たけしが1日、52歳の誕生日を迎え、東京・ホテルメトロポリタンエドモントでファン400人を前にバースデーライブを開催した。石原裕次郎さんの「ブランデーグラス」、前川清の「花の時・愛の時」などを歌唱しながら、ファン1人1人と握手をしながら客席をラウンドする温かな場面もあった。クライマックスでは、ロングヒット中の最新曲「紫陽花のひと」を熱唱した。ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの話題に触れ「