上質で肌触りのよいカシミヤを日常着として愛用したい。そんなニーズに応えてるべく誕生したのが【カシャーダ】です。ブランド背景からラインナップまで、気になる内容をご紹介します。 【Cashada.（カシャーダ）】ってどんなブランド？ 2025AWに〈“日常のファンタジー”を身近に〉というテーマでローンチしたカシミヤニットブランド。デザイナー尾方大修さんが、愛する絵本の