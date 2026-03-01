タレントの安田美沙子(43)が1日、自身のインスタグラムを更新。この日行われた東京マラソン完走と「サブ4」達成を明かした。 【写真】見事なタイムでフルマラソン完走!笑顔もメダルも輝いています 「東京マラソン無事におわりました!タイムは3:54:24」とつづり、4時間以内で完走する「サブ4」を達成したことを報告。完走記念のメダルを掲げた写真とともに「PBは切れなかったけど、最後まで諦めずに、なおかつ楽しんだ！海