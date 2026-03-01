元AKB48のメンバーで、タレント・女優の前田敦子（34）がこのほど、2月13日に発売した14年ぶりの写真集「Beste（ベステ）」から特別に誌面カットが公開された。 【写真】元トップアイドルによる衝撃の一枚！思わず目が吸い寄せられる透け感 同作は“大人の恋”をテーマに、過去最大の露出にも挑戦。その甲斐もあってか、Amazonの「タレント写真集」ランキングで発売日から3日連続で1位を記録するなど大きな反響