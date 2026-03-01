カタールサッカー協会が声明カタールサッカー協会（QFA）は3月1日に公式サイトで声明を発表。中東情勢の影響から、国内で開催されるすべての大会、競技会、および試合を延期することを公式に発表した。今回の決定により、カタール国内で予定されていたプロリーグやカップ戦を含むすべての公式戦が一時中断されることとなった。QFAは声明の中で、大会再開の日程については、決定次第、協会の公式サイトを通じて改めて発表すると