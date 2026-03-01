俳優の木村拓哉が１日、都内で映画「教場Ｒｅｑｕｉｅｍ」（中江功監督）の大ヒット御礼舞台あいさつに綱啓永、齊藤京子、倉悠貴らと登壇した。木村主演のフジテレビ系ドラマシリーズの集大成となる劇場版２部作の後編（前編の「Ｒｅｕｎｉｏｎ」はＮｅｔｆｌｉｘで配信中）。倉は、木村が演じた厳格な教官・風間公親について「隙がない。重心の掛け方によって、作品の厚みが増している」。これに対し、木村は「人と対面する