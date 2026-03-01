ＪＲＡが３月１４日から始まる第１回中京競馬のイベントスケジュールを発表。金鯱賞が行われる１５日に、フリーアナウンサーの皆藤愛子が来場することが決まった。当日は金鯱賞の表彰式でプレゼンターを務めるだけでなく、パドックで午後４時３５分からトークショーも実施される。皆藤愛子は昨年９月に阪神競馬場で行われた神戸新聞杯で、自身初となる表彰式プレゼンターを担当。昼休みに行われた予想トークショーでは、見事