元日向坂４６で俳優の齊藤京子が１日、都内で行われた出演する映画「教場Ｒｅｑｕｉｅｍ」大ヒット記念舞台あいさつに主演の木村拓哉、綱啓永、倉悠貴、中江功監督と出席した。齊藤は体のラインと、首元の美肌が強調されたブラックのドレスでステージに登壇。「大ヒット舞台あいさつということで誇りに思います」と喜びを語った。同作は警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹による新感覚警察ミステリー小説「教場」シリ