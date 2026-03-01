◇オープン戦西武10―6ソフトバンク（2026年3月1日宮崎アイビー）西武のドラフト2位・岩城颯空（はくあ）投手（22＝中大）が、オープン戦デビューで快投を披露した。1回を投げて1四球で3三振を奪って無失点。「思ったよりも落ち着いて投げられた。迷いなく腕を振れた」とほっとした表情を浮かべた。8―4の6回に4番手でマウンドに上がると、庄子、井上を連続三振。広瀬に四球を与えるも、最後は秋広をスライダーで見逃