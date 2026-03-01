１日に開催された「東京マラソン２０２６」（読売新聞社など共催）。肺がん治療を終えて初挑戦した東京都国分寺市の公務員藤田由紀枝さん（５２）はゴール後、「沿道の応援が力になった。完走できてうれしい」と喜んだ。幼い頃から体が弱かったが、転機は４５歳のとき。盲ろう者の女性の伴走者としてニューヨークシティー・マラソンに参加。自身も聴覚障害がある中、この女性を支えたいと一緒に４２・１９５キロを完走し、走る