和田アキ子が１日、司会を務めるＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」に出演。ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来＆木原龍一ペアの信頼関係に改めて驚きを口にした。二人は帰国後に会見。三浦が「木原選手が引退する時は私が引退する時。私が違う人と組んで続けるということは絶対にないです」ときっぱり語った。二人の独特の関係性について質問された際には、三浦が「なんか一緒にいて当たり